https://static.news.ru/photo/d6556e8a-526f-11ea-bca1-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук отреагировал на идею ввести совместное патрулирования украинско-российской границы.

Как сообщается на сайте партии «Оппозиционная платформа», лидером которой он является, отвечая на вопросы журналистов о том, насколько такая идея реалистична, Медведчук заявил, любые предложения должны обсуждаться с представителями Донецка и Луганска. А пока, как отметил он, это очередной лозунг, направленный на формирование новых идей, это очередной уход от реализации минских соглашений, где прописано всё, что необходимо для мира на Донбассе, убеждён парламентарий.

Украинская партия «Оппозиционная платформа» известна своей пророссийской позицией. Комментарий её лидера прозвучал на фоне новостей об обстрелах на территории Донбасса, произошедших 18 февраля. По версии официальных Вооружённых сил Украины, провокацию устроили сепаратисты. По словам представителей самопровозглашённой Луганской республики, первыми напали киевские силовики. В результате перестрелки вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный погибли один военнослужащий украинской армии и один луганский ополченец. Есть раненые у обеих сторон конфликта.

Луганская народная республика наряду с Донецкой были провозглашены в апреле 2014 года на фоне смены власти в Киеве в результате Евромайдана. Ни одно государство не признало их независимость. Территории формально считаются областями Украины.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что страна приближается к прекращению войны в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация в регионе на данный момент полностью контролируется армией Украины, писал NEWS.ru.