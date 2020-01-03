https://static.news.ru/photo/d97a2328-2fea-11ea-a878-fa163e074e61_660.jpg Хасан Насралла Фото: Bilal Jawich/Xinhua/Global Look Press

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что предупреждал иранского генерала Касема Сулеймани о готовящемся убийстве.

По его словам, он обращал внимание военного на появление фотографий Сулеймани на первых страницах СМИ в Соединённых Штатах с подписью «незаменимый генерал». Он был уверен, что такие действия являются политическим руководством к убийству, передаёт Reuters.

Конечно, он рассмеялся и сказал мне: «Молись за меня», — подчеркнул Насралла.

Как писал NEWS.ru, ранее представители российского МИДа назвали ликвидацию Сулеймани авантюрным шагом со стороны США. По их мнению, действия Белого дома могут привести к росту напряжённости в регионе.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».