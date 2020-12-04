Личные данные 243 млн бразильцев попали в свободный доступ

Около 243 млн жителей Бразилии столкнулись с тем, что их персональные данные попали в свободный доступ.
Утечку
Логин и пароль находились в кодировке Base64, которую с лёгкостью можно расшифровать. Они были помещены буквально в код сайта, поэтому кто угодно мог увидеть эти сведения в течение последних шести месяцев.
Данные были помещены в код e-SUS-Notifica — госресурса для получения информации о пандемии COVID-19. Утечка давала доступ к официальной базе Минздрава со сведениями обо всех гражданах с 1989 года. После публикации материала логин и пароль удалили из исходного кода.
Ранее NEWS.ru писал, что популярный мессенджер WhatsApp установлен сейчас едва ли не на каждом смартфоне, однако не все знают, как им пользоваться, не боясь взлома и утечки данных. Специалист Forbes Зак Доффман рассказал о необходимых для этого настройках.