Личные данные 243 млн бразильцев попали в свободный доступ

https://static.news.ru/photo/586d4746-3616-11eb-9f33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 243 млн жителей Бразилии столкнулись с тем, что их персональные данные попали в свободный доступ.

Утечку обнаружили журналисты издания Estadao. По их данным, она связана с тем, что пароль к базе был в исходном коде ресурса Минздрава страны. В сеть «утекли» имена, фамилии, адреса, телефоны, медицинские записи и другая конфиденциальная информация, в том числе данные умерших граждан.

Логин и пароль находились в кодировке Base64, которую с лёгкостью можно расшифровать. Они были помещены буквально в код сайта, поэтому кто угодно мог увидеть эти сведения в течение последних шести месяцев.

Данные были помещены в код e-SUS-Notifica — госресурса для получения информации о пандемии COVID-19. Утечка давала доступ к официальной базе Минздрава со сведениями обо всех гражданах с 1989 года. После публикации материала логин и пароль удалили из исходного кода.

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