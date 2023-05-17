Летчик-испытатель рассказал, как «Кинжал» смог поразить ЗРК Patriot Летчик Кондауров: удар ракетами «Кинжал» для поражения ЗРК Patriot должен быть внезапным

Фото: United Aircraft Corporation/Global Look Press

МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза Владимир Кондауров в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что для поражения зенитного ракетного комплекса Patriot гиперзвуковой ракетой «Кинжал» необходимо создать фактор неожиданности. По словам военного эксперта, атака должна быть внезапной, а тактики удара нужно продумывать так, чтобы противник не успел отразить его.

Главное здесь — это вопрос неожиданности, то есть какое направление и на какой дальности. Так как дальность у «Кинжала» хорошая, мы можем запускать ее и не с территории Украины. Когда МиГ-31 с «Кинжалом» подлетают с какой-то стороны, спутники и американская разведка передают эту информацию, — заявил Кондауров.

Военный эксперт Алексей Суконкин отметил, что поражение комплекса Patriot ракетой «Кинжал» еще раз показывает преимущество гиперзвукового оружия, которое неуязвимо для ЗРК такого типа. Аналитик напомнил, что опыт применения Patriot в ходе конфликтов в Ираке и Йемене также не увенчался успехом, эти системы так и не стали панацеей для ПВО и ПРО, особенно когда ракета идет на малой высоте и гиперзвуке.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника сообщил, что поставленный ВСУ Patriot в результате удара ВС РФ был поврежден, но не уничтожен. 16 мая о поражении ЗРК американского производства гиперзвуковой ракетой «Кинжал» заявили в Минобороны РФ.