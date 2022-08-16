«Северному потоку» предрекли остановку перед отопительным сезоном Аналитик Юшков предрек «Северному потоку» вынужденную остановку перед отопительным сезоном

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Перед началом отопительного сезона газопровод «Северный поток» может быть вынужденно остановлен, сообщил Lenta.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, это может произойти из-за проведения профилактических работ с последней оставшейся турбиной.

Турбина, отправленная на ремонт в Канаду, все еще находится на территории Германии, вопрос с ее передачей России по-прежнему не решен, — заявил Юшков.

По его словам, «Газпром» хочет письменных гарантий того, что эта и последующие турбины не подпадут под санкции ни одной из трех юрисдикций, то есть Германии, Канады и Великобритании.

Ранее «Газпром» заявил, что антироссийские санкции мешают получить турбину Siemens. Российская компания отметила, что на компрессорной станции (КС) «Портовая» в рабочем состоянии есть лишь один из шести газоперекачивающих агрегатов, мощность которого позволяет передавать не более 33 млн кубометров в сутки. Из-за этого пришлось значительно сократить газовые поставки в Европу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что «Газпром» очень хотел бы вернуть турбину. Однако, по его словам, важно увидеть юридическое подтверждение, что агрегат не находится под санкциями. Он подчеркнул, что словесных обещаний от Евросоюза недостаточно.