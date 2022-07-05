Лаврова в Монголии встретили ааруулом Лаврова в Монголии встретили традиционным угощением

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Лавров

В аэропорту Улан-Батора министра иностранных дел Сергея Лаврова встретили традиционным монгольским кисломолочным угощением ааруул. Оно похоже на сухой творог. Об этом пишет РИА Новости.

Сергей Лавров прибыл в Монголию с рабочим визитом. У трапа самолёта его встречали девушки в национальных костюмах. Они предложили министру попробовать ааруул.

Во вторник, 5 июля, у Лаврова намечены переговоры с монгольским коллегой Батмунхийн Батцэцэг. Предполагается, что министры обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки для и ход выполнения договорённостей на высшем уровне о дальнейшем развитии сотрудничества.

Также российский глава МИД будет принят высшим политическим руководством страны.

Ранее Лавров пожаловался на «войну против журналистов» со стороны Запада.