«Отголоски КВН»: Лавров об «огульных» заявлениях Зеленского о войне с РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией. По его словам, такие «огульные» высказывания не заслуживают внимания. Его слова приводит ТАСС.

Я считаю, что эти комментарии, они даже не заслуживают какого-то внимания. Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь, — сказал политик.

По словам министра, в заявлениях Зеленского он слышит отголоски КВН. По всей видимости, таким образом Лавров намекнул на прошлое президента Украины — до ухода в политику тот был комедиантом. Тем не менее глава МИД РФ отметил, что если таким образом украинский лидер пытается завоевать голоса избирателей, то «это печально».

Лавров также добавил, что Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом. Он уточнил, что украинский народ является очень близким, почти братским народом для россиян.

Ранее Зеленский заявил о существовании вероятности полномасштабной войны Украины с Россией из-за «агрессивных действий Кремля». По его словам, если военное столкновение произойдёт, то оно станет самой большой ошибкой Москвы.