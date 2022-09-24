Лавров высказался о равнодушии Запада к запрету русского языка на Украине

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам 77-й сессии ГА ООН прокомментировал запрет на Украине русского языка. По его словам, политика по ликвидации русского языка не привлекала внимания Запада, хотя в отношении других стран эффект был бы противоположным.

Представьте на секунду, если бы Ирландия запретила английский язык в школах, кинотеатрах, коммуникационной сфере. Или если бы Бельгия сделала такое в отношении французского, а Финляндия в отношении шведского. Это было бы возмутительно, случился бы скандал, — аргументировал российский министр иностранных дел.

Также Сергей Лавров отметил, что США своими санкциями и политическим шантажом пытаются превратить весь мир в свой «задний двор». Кроме этого Вашингтон поставил задачу подчинить себе азиатские пространства.

В ходе своего выступления глава МИД России заявил, что Москва в сегодняшней ситуации не станет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом. При этом Россия от диалога не отказывается и соглашается на него, если появляются соответствующие предложения.