Шеф российской дипломатии Сергей Лавров в уже привычном видеоформате возглавил министерскую встречу Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Несмотря на разногласия между странами-членами, жёсткой риторики по итогам встречи удостоились лишь США. Союзников Россия призвала к миру, установить который поможет Москва.

Видеоконференция глав МИД стран-членов ОДКБ проходила на фоне обострения ситуации в анклаве Ворух. Пограничники двух государств — Таджикистана и Киргизии — 24 мая устроили уже вторую за месяц перестрелку. Стороны, как водится, возложили вину друг на друга.

Тем не менее министры иностранных дел обеих стран утром 25 мая подключились к видеоконференции, сидя на фоне национальных флагов. Среди участников не хватало лишь Армении — министр иностранных дел страны Зограб Мнацаканян пропустил официальное открытие встречи. Примкнул ли он к ней позднее, так и осталось загадкой. Зато в видеоконференции участвовали представители секретариата ШОС и исполкома СНГ. Как пояснил Лавров журналистам, их присутствие на заседании связано с готовностью предоставить двум организациям статус наблюдателя.

Как вы знаете по положению о партнёрах и наблюдателях, ими могут быть не только государства, но и организации. И сегодня, в частности, отмечалось, что уже у ОДКБ есть тесные связи с Шанхайской организацией сотрудничества, с Содружеством независимых государств, они участвовали в нашей работе сегодня, так что вырисовывается консенсус о том, чтобы начать с предоставления статуса наблюдателя этим двум нашим братским организациям, — сказал российский министр.

Конфликт в Ворухе ни в ходе вступительного слова, ни по завершении встречи Лавров не упоминал. Но, общаясь с журналистами, глава российской дипломатии рассказал, что предложил своим коллегам из Таджикистана и Киргизии посредничество Москвы в урегулировании конфликта. По его словам, обострение на границе двух стран происходит не впервые, что вызывает сожаление.

Мы призываем наших союзников к тому, чтобы они вступили в диалог, чтобы максимально воздерживались от применения силы, готовы предоставить свои посреднические услуги. И считаем, что чем скорее ситуация успокоится, тем будет лучше. Мы об этом сегодня нашим друзьям сообщили, — добавил Лавров.

МИД России/vk.com

Не остался без внимания и недавний конфликт между Россией и Белоруссией на почве желания Минска развивать собственную ракетную программу. Президент Александр Лукашенко уже к сентябрю 2020 года намерен увидеть первый опытный образец новой ракеты дальностью 300 км. Объявив о притязаниях страны в области разработки вооружений, Лукашенко также обвинил Москву в отказе не только от двустороннего сотрудничества, но и предоставления полигона для испытаний. Такое поведение России, по его словам, «вызывает вопросы». Вместе с тем, источник РИА Новости сообщал о причине отказа: у страны нет полигона, который мог бы подойти для испытаний ракеты дальностью 300 км. Россия сама в случае необходимости арендует полигоны у Казахстана. В результате 25 мая Лукашенко заявил о намерении обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином возможность сотрудничества в области ракетостроения.

Что касается сотрудничества между Белоруссией и Китаем, о чём Лукашенко говорил, мы с Белоруссией союзники, у нас очень тесное военное взаимодействие, общее военное планирование, в военно-технической сфере у нас очень много проектов. Но каких-либо запретов на военно-техническое взаимодействие с Китайской Народной Республикой не существует. Россия тоже имеет проекты в сфере ВТС с зарубежными странами, — сказал журналистам Лавров.

Помимо вопросов, касающихся внутренней повестки ОДКБ и отношений между членами организации, российский министр затронул решение США по выходу из Договора по открытому небу, а также угрозы Вашингтона в адрес Пекина, связанные с законопроектом о нацбезопасности Гонконга. Лавров подчеркнул, что Россия «не будет устраивать истерику» после выхода США из ДОН и взвешенно проанализирует ситуацию. О действиях Штатов в отношении КНР министр отозвался в более жёсткой форме.

Эти заявления пронизаны чувством собственного превосходства и чувством вседозволенности, включая самоприсвоенное право выставлять всем оценки и требования, причём требования, которые касаются удовлетворения американских интересов, — заявил он.

По его словам, ситуация вокруг Гонконга — внутреннее дело Китая, а попытки США сделать из этого «скандальную ситуацию» не добавляют им надёжности как партнёру по диалогу.