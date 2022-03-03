Лавров: Украина тянет время со вторым раундом переговоров с РФ

Москва готова ко второму раунду переговоров, но Киев тянет время, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу al-Jazeera. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация ближе к вечеру 2 марта будет ждать украинскую делегацию.

Мы готовы ко второму раунду переговоров, однако украинская сторона тянет время по указу США, — сказал Лавров.

Он добавил, что военная спецоперация России на Украине направлена на разоружение страны. По словам министра, украинский народ сам выбирает свою власть, но она должна представлять все национальности страны.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз ранее заявил, что Минск готов организовать новую встречу переговорщиков России и Украины в любой момент. По его словам, главное — появление договорённости сторон о контактах. Представитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что «белорусская сторона подготовлена к любому развитию событий».

В понедельник, 28 февраля, прошли переговоры делегаций России и Украины. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что российская и украинская стороны нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев. Он рассказал, что руководство страны продолжит работу над переговорным процессом.