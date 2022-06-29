Лавров: Россия готова выполнить свои обязательства по зерну Генсек ООН обсудил с Лавровым возвращение зерна России и Украины на мировой рынок

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым возвращение российского и украинского зерна, а также удобрений РФ на мировой рынок, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генсекретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика. По его словам, в разговоре была подтверждена готовность Москвы продолжать выполнять свои обязательства по экспорту продовольствия и удобрений.

Стороны обсудили ситуацию на Украине, включая усилия по возвращению украинского зерна, российского зерна и удобрений на мировой рынок, — сказал Дюжаррик.

Как заявили в МИД РФ, Лавров подчеркнул, что вывозу украинского зерна препятствует минирование Киевом акватории Черного моря. Кроме того, была подтверждена готовность Москвы продолжать выполнять свои обязательства по экспорту продовольствия и удобрений, «несмотря на то, что их реализация осложняется незаконными односторонними санкциями западных государств, разрывом глобальных производственно-сбытовых цепочек ввиду коронавирусной пандемии».

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее заявила, что Россия использует голод в качестве оружия. Она выразила солидарность с украинскими гражданами и жителями «глобального Юга», которые страдают из-за нехватки зерна. По мнению Бербок, Россия «пытается переложить вину зa резкий рост цен на продовольствие на других», а также блокирует пoрты в Черном море.