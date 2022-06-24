Бербок: Россия использует голод как оружие Глава МИД Германии Бербок заявила, что Россия использует голод как оружие

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия использует голод в качестве оружия, передает РИА Новости. Она также выразила солидарность украинским гражданам и жителям «глобального Юга», которые страдают из-за нехватки зерна.

Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники, — заявила Бербок.

По мнению Бербок, Россия «пытается переложить вину зa резкий рост цен на продовольствие на других», а также блокирует пoрты в Черном море.

В ответ на эти обвинения зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что удивительно слышать такое от чиновников, «чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в продовольственном кризисе необходимо винить США, Евросоюз и их монетарную политику. По его словам, Вашингтон «напечатал денег» и вызвал подорожание всего сырья, в частности удобрений, производство которых и без того затруднено санкциями и проблемами с логистикой. Совокупность факторов может привести к мировому голоду, предупредил глава государства.