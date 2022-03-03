Лавров: решение кризиса вокруг Украины будет найдено

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ выразил уверенность, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено. Он подчеркнул, что вторая встреча делегаций РФ и Украины состоится 3 марта. При этом у министра нет сомнений в том, что украинская сторона получает сигналы от Вашингтона.

Решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны, они обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле, как должно состояться сегодня, — сказал Лавров.

По его словам, Москва не может позволить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на Россию. Москва не строит свою политику по принципу «эскалация ради деэскалации», как это пытаются представить западные аналитики. При этом министр подчеркнул, что страны НАТО и Украина ведут разговор о возможности ядерной войны. Он также отметил, что слова об оборонительном характере Североатлантического альянса — «разговоры в пользу бедных» и все действия организации обусловлены желанием сохранить своё превосходство в любой сфере.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее на брифинге заявил о необходимости для России «учить слова „репарация“ и „контрибуция“». Он также отметил, что Киев ежедневно получает оружие от партнёров. По его мнению, в нынешней ситуации победа РФ в ходе спецоперации на Украине вовсе не очевидна.