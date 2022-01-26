Лавров рассказал о целях Запада на Украине

Запад стремится спровоцировать Украину на решение конфликта в Донбассе военным путём, заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках своего выступления в Госдуме. Кроме того, министр отметил, что западные страны также могут сподвигнуть Киев на отказ от минских договорённостей.

Цель такого немножко сюрреалистического поведения ... это либо всё-таки сделать так, чтобы киевский режим сорвался на силовую операцию на Донбассе, либо иным каким-то способом похоронить окончательно минские договорённости, — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью, его заявления трудно рассматривать всерьёз. Говоря о вероятности введения новых санкций против РФ, он подчеркнул, что Москва готова к любому развитию событий. Он добавил, что говоря об ограничительных мерах против России, Запад находится в «военном угаре». Лавров подчеркнул, что РФ готова надёжнейшим образом защитить свои интересы и безопасность.

Ранее Лавров заявил, что Москва не будет молчать в дискуссиях по гарантиям безопасности и примет ответные меры, если Запад проигнорирует требования России. Он выразил мнение, что США пытаются «наказать» Россию и Китай санкциями и провокациями спецслужб. Вашингтон и его союзники навязывают собственное видение устройства международной жизни, присваивая себе право разрабатывать правила в самых разных областях.