Лавров призвал Запад смириться с геополитическими реалиями

Вашингтон / Фото Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Чем раньше Запад смирится с геополитическими реалиями, тем будет лучше для него и для всех. Такое мнение в интервью агентству Синьхуа высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что Запад и его сателлиты пытаются быть «вершителями судеб человечества», но не учитывают, что мир давно уже стал многополярным.

Сегодня речь идёт не о новой «холодной войне», а <...> о настойчивом стремлении Вашингтона и его сателлитов, возомнивших себя «вершителями судеб человечества», навязать американоцентричную модель мироустройства. Дошло до того, что западное меньшинство пытается подменить сформированную по итогам Второй мировой войны ооноцентричную архитектуру и международное право собственным «порядком, основанным на правилах», — сказал Лавров.

Он добавил, что эти правила Вашингтон и союзники «пишут сами», после чего якобы навязывают их международному сообществу в качестве «обязательных для исполнения». При этом из их поля зрения ускользает, что мир стал многополярным.

Чем раньше на Западе смирятся с новыми геополитическими реалиями, тем будет лучше для него самого и для всего международного сообщества, — отметил Лавров.

Ранее в интервью телеканалу Al Arabiya Лавров заявил, что страны Запада не дождутся того, что Россия капитулирует перед санкциями и пойдёт просить прощения. По его словам, нужно быть плохим планировщиком, чтобы рассчитывать на это.