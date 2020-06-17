Лавров призвал не обвинять ВОЗ в бездействии

https://static.news.ru/photo/295a93bc-b08a-11ea-8005-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвинения в бездействии и сокрытии информации о пандемии COVID-19, адресованные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не имеют под собой оснований.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главами внешнеполитических ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передаёт РИА Новости. По словам главы российского МИД, в ведомстве считают, что ВОЗ в начале пандемии «работала в полном соответствии со своим мандатом».

Лавров напомнил, что мандат ВОЗ утверждается странами-членами, а не секретариатом организации.

В начале пандемии во Всемирной организации здравоохранения был создан специальный пост координатора, отвечающего за эту работу. На этот пост была назначена в январе этого года гражданка США, и если вы посмотрите на национальный состав секретариата ВОЗ, то из 2300 сотрудников треть, около 700 человек, составляют страны Запада, прежде всего натовские страны, и из них ещё одну треть, более 150 человек составляют американские граждане, — сообщил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что в секретариате при этом работают только 40 граждан КНР и 35 россиян. Поэтому все попытки обвинить ВОЗ в злонамеренных действиях следует адресовать прежде всего государствам — членам организации, а не ей самой. В любом случае, как отметил министр, подобные дискуссии в настоящее время неуместны, так как они только мешают борьбе с общим врагом — коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп 20 мая дал ВОЗ 30 дней на проведение реформ, угрожая окончательно прекратить финансирование организации и пересмотреть условия членства Вашингтона. Он также объявил о приостановке выплаты взносов в ВОЗ до тех пор, пока не будет дана оценка роли организации в сокрытии информации о распространении коронавируса.

Американский лидер неоднократно обрушивался с критикой на ВОЗ, обвиняя организацию в том, что та действует в интересах КНР, несмотря на то что основной объём финансирования исходит из США. Белый дом фактически возложил ответственность на ВОЗ за распространение COVID-19 в Соединённых Штатах. Как писал NEWS.ru, 15 июня американский конгрессмен Майкл Маккол подготовил доклад о пандемии коронавируса, в котором вина за распространение инфекции возлагается на Китай, которому якобы потворствовала Всемирная организация здравоохранения.