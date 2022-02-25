Лавров примет главу МИД ЛНР и первого замглавы МИД ДНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 25 февраля, проведёт в Москве переговоры с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале. С 22 февраля Москва установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР.

Сегодня в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с министром иностранных дел ЛНР и первым заместителем министра ДНР, — отметила Захарова.

21 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать их независимость. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ЛНР и ДНР и решил незамедлительно признать их суверенитет в связи с обострением ситуации на границе.

На следующий день парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Совет Федерации также ратифицировал соглашение. За соответствующее решение проголосовали 155 сенаторов, против и воздержавшихся не было.