Лавров предупредил о готовящихся украинцами провокациях

Есть информация о готовящихся украинцами провокациях, в том числе в Мариуполе, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью российским и иностранным СМИ. По словам министра, на стороне киевского режима воюют «настоящие убийцы».

Понятно, что третья мировая может быть только ядерной. Но обращаю ваше внимание, что это в головах западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян. Поэтому я вас уверяю, что мы не позволим каким-то провокациям заставить нас выйти из равновесия, — сказал Лавров.

Он также отметил, что при действующем президенте Украины Владимире Зеленском нацисты в этой стране обучаются методам войны в городах, а также устраивают шествия.

До этого Лавров выразил уверенность, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено. Он напомнил о том, что переговоры представителей РФ и Украины состоятся 3 марта. При этом у министра нет сомнений, что украинская делегация на переговорах получает сигналы от Вашингтона.

Ранее сообщалось, что встреча российской и украинской делегаций, запланированная на 3 марта в Беловежской пуще, может быть перенесена. Решение об этом пока не принято. О том, что встреча может состояться в другом месте, ранее сообщил представитель украинской делегации Давид Арахамия.