Вопросы, которые возникают у азербайджанских соседей и коллег по теме выполнения договоренностей, имеют для Москвы приоритетное значение, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Ранее СМИ сообщили, что ряд госструктур Азербайджана обратились к российским миротворцам по вопросам расследования экологической ситуации в зоне их ответственности.
Государственные ведомства Азербайджана ведут работу с участием российских миротворцев. Вопросы, которые возникают у азербайджанских соседей и коллег по теме выполнения договоренностей, заключающихся в трехсторонних заявлениях, имеют для нас приоритетное значение. Наши военные на земле этим активно занимаются, — подчеркнул Лавров.
Ранее в Минэкологии Азербайджана объяснили, что к командованию российских миротворческих сил отправили специалистов для проведения расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых. Речь идет о районах, где временно размещены российские миротворческие силы.