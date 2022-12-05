Лавров ответил на возмущения Баку по работе миротворцев в Карабахе МИД РФ: вопросы азербайджанских коллег по работе миротворцев имеют приоритетное значение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Вопросы, которые возникают у азербайджанских соседей и коллег по теме выполнения договоренностей, имеют для Москвы приоритетное значение, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Ранее СМИ сообщили, что ряд госструктур Азербайджана обратились к российским миротворцам по вопросам расследования экологической ситуации в зоне их ответственности.

Государственные ведомства Азербайджана ведут работу с участием российских миротворцев. Вопросы, которые возникают у азербайджанских соседей и коллег по теме выполнения договоренностей, заключающихся в трехсторонних заявлениях, имеют для нас приоритетное значение. Наши военные на земле этим активно занимаются, — подчеркнул Лавров.

Ранее в Минэкологии Азербайджана объяснили, что к командованию российских миротворческих сил отправили специалистов для проведения расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых. Речь идет о районах, где временно размещены российские миротворческие силы.