Лавров ответил на обвинения в адрес России о начале третьей мировой войны Лавров про обвинения в начале новой мировой войны: у кого что болит — тот о том и говорит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совбезе ООН ответил на заявление о том, что Москва ведет мир к третьей мировой войне фразой: «у кого что болит — тот о том и говорит». Он выразил надежду, что авторы заявлений о неизбежности большой войны проявят ответственность. Трансляцию выступления главы внешнеполитического ведомства вел официальный YouTube-канал МИД РФ.

[Когда] эту тему начинают поднимать, все сразу же показывают пальцем на Россию, что Россия ведет мир к третьей мировой войне. Ну у кого что болит — тот о том и говорит, — сказал Лавров.

В ходе обсуждения он указал на заявление коллективного Запада, который продвигает идею о том, что победа над Россией в ходе СВО поможет избежать начало третьей мировой войны. По словам министра, эта идея заменила дипломатию для западных стран.

Ранее заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил, что Организации Объединенных Наций угрожает распад и утрата статуса международной площадки по поддержанию мира, если ее постоянные члены — страны Запада не выстроят конструктивного диалога с Москвой. Он подчеркнул, что обстановка в организации является максимально напряженной за всю историю.