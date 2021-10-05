Лавров заявил о безальтернативности договора о запрещении ядерных испытаний

Москва рассматривает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) как уникальный международно-правовой инструмент, альтернативы которому нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с исполнительным секретарём подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ Робертом Флойдом.

Российская Федерация рассматривает ДВЗЯИ как уникальный международно-правовой инструмент, альтернативы которому нет. Подтверждена принципиальная российская линия на содействие скорейшему вступлению Договора в силу, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны акцeнтировали «важность продолжения работы по универсализации ДВЗЯИ в интeресах укрепления международного мира и безопасности».

На сегодняшний день документ подписали 185 стран и рaтифицировали 170 из них. Для вступления ДBЗЯИ в силу необходима его ратификация 44 государствами, перечисленными в отдельном списке договора. Из них ратификацию провели 36 государств, включая три, обладающие ядерным оружием, — Росcия, Великобритания и Франция. Из оставшихся восьми договор не подписали три — Индия, КHДР и Пакистaн. Ещё пять стран подписали, но не ратифицировали — CША, Китай, Египет, Израиль и Иран.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения.