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Генсек ООН заявил, что мир оказался близко к ядерному уничтожению

05:50, 26 сентября 2021
Генсек ООН заявил, что мир оказался близко к ядерному уничтожению Антониу Гутерриш Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения. Своё сообщение накануне Международного дня борьбы за полное уничтожение ядерного оружия, отмечаемого 26 сентября, политик разметил в Twitter.

Около 14 тысяч ядерных вооружений хранятся по всему миру. Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению. Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира, — отмечается в его сообщении.

Ранее стало известно, что новый крупномасштабный военный конфликт может начаться с мощной кибератаки. Об этом заявил Антониу Гутерриш. По его словам, человечество находится на грани бездны и движется в неверном направлении. Кроме того, оно разобщено сейчас как никогда.

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