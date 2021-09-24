Генсек ООН заявил, что мир оказался близко к ядерному уничтожению

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения. Своё сообщение накануне Международного дня борьбы за полное уничтожение ядерного оружия, отмечаемого 26 сентября, политик разметил в Twitter.

Около 14 тысяч ядерных вооружений хранятся по всему миру. Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению. Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира, — отмечается в его сообщении.

Nearly 14,000 nuclear weapons are stockpiled around the world.



Humanity remains unacceptably close to nuclear annihilation.



Now is the time to lift the cloud of nuclear conflict for good, eliminate nuclear weapons from our world, and usher in a new era of trust and peace. — AntÃ³nio Guterres (@antonioguterres) September 26, 2021

Ранее стало известно, что новый крупномасштабный военный конфликт может начаться с мощной кибератаки. Об этом заявил Антониу Гутерриш. По его словам, человечество находится на грани бездны и движется в неверном направлении. Кроме того, оно разобщено сейчас как никогда.