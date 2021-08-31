Лавров охарактеризовал киевскую власть фразой «всё тупиковее»

Каждый киевский режим является всё тупиковее и тупиковее. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится всё тупиковее и тупиковее. Я даже не знаю, чего ожидать, — сказал он на переговорах с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Ранее Лавров выразил уверенность в полном понимании руководителей Украины того, что вопрос Крыма закрыт. Также глава МИД РФ рассказал о попытках украинской стороны сорвать предстоящие выборы в России. По его словам, Киев разослал всем странам требования не направлять своих наблюдателей на них. Причиной вмешательства во внутренние дела России стали разногласия в вопросе принадлежности Крымского полуострова.

До этого Лавров заявил, что прошедший 23 августа форум «Крымская платформа» является абсолютно пустой и не имеющей перспектив русофобской акцией. Он отметил, что этот инициированный киевскими властями форум является результатом ложно понятой солидарности членов Евросоюза и НАТО. Лавров считает, что «Крымская платформа» не имеет никаких перспектив.