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Лавров оценил тандем РФ и Китая

02:30, 16 июля 2021
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российско-китайский тандем совершеннее классических военно-политических союзов времён холодной войны. Такое мнение дипломат высказал в статье, посвящённой 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которую опубликовали «Российская газета» и китайская «Жэньминь жибао».

Договор является правовой основой российско-китайского тандема — во многих смыслах более совершенной формы двусторонних отношений, чем классические военно-политические союзы периода холодной войны, — отмечается в публикации.

Лавров указал, что идеологические ограничители не сковывают взаимодействие между Россией и Китаем. Оно строится на равноправных началах, не направлено против третьих стран и устойчиво к влиянию внешних факторов, подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс потерпит сокрушительное поражение в войне с Россией и Китаем. Об этом в колонке для Defence News написал отставной полковник ВВС США Марк Ганцингер. Он считает: чтобы противостоять России во время вторжения в страны Балтии или Китаю в момент захвата Тайваня, нужно будет нанести высокоточные удары, а у американской армии возникнут с этим серьёзные проблемы.

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