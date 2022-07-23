Лавров оценил попытку привить русофобию в Северной Македонии и Черногории

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что жителей Черногории и Северной Македонии настраивают против России. Он указал на отличия в том, как по-настоящему относятся граждане этих стран к России с тем, что пытаются привить власти этих государств. Дипломат отметил, что население используют в качестве «инструмента» в антироссийской игре. Заявления главы внешнеполитического ведомства России были опубликованы на официальной странице МИД.

Сейчас поразительная перемена между тем, что чувствуют черногорцы и македонцы в отношении России, и то, что заставляют их политиков делать из Брюсселя, ЕС, НАТО. Это попытка сделать их «инструментом» в антироссийской игре, — рассказал Лавров.

Он добавил, что подобное уже пытались сделать из Украины и из ряда других восточно-европейских стран.

Большинство жителей Польши (58%) недовольно нынешним курсом своего правительства, об этом свидетельствует июльский опрос Центра изучения общественного мнения Польши (CBOS), который ранее опубликовало издание Polsat. Отмечается, что лишь 27% поляков одобрили политический курс правительства. Основными факторами недовольства являются высокая инфляция и общее положение дел в экономике стране. Результаты опроса также показали, что среди населения наблюдается рост пессимизма в оценках и прогнозах относительно жизненной ситуации домохозяйств.