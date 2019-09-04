https://static.news.ru/photo/32710c72-cf6e-11e9-ad1f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неправильно называть Китай «большим братом» России. Министр подчеркнул, что Москва строит отношения с другими государствами на основе взаимной выгоды и без диктата с какой-либо стороны.

Мы выступаем ... за отношения между суверенными государствами, независимо от того, КНР это или какая-то небольшая страна, которые будут выстраиваться на основе взаимной выгоды и которые не будут предметом диктата с какой-либо стороны, — сказал Лавров в интервью МИЦ « Известия ».

Лавров отметил, что в выстраивании доверительных отношений необходимо искать компромиссы. Глава российского МИДа подчеркнул, что двусторонние связи Москвы и Пекина «вышли на беспрецедентно стратегический уровень». Он добавил, что «такие же принципы лежат в основе внешней политики КНР».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на авиасалоне МАКС-2019 сообщил, что Россия и КНР готовы обсудить сотрудничество в космической отрасли. По его словам, совместная работа может быть разнообразной — от транспортных услуг со стороны Москвы до поставок ракетных двигателей в Пекин.