Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неправильно называть Китай «большим братом» России. Министр подчеркнул, что Москва строит отношения с другими государствами на основе взаимной выгоды и без диктата с какой-либо стороны.
Мы выступаем ... за отношения между суверенными государствами, независимо от того, КНР это или какая-то небольшая страна, которые будут выстраиваться на основе взаимной выгоды и которые не будут предметом диктата с какой-либо стороны, — сказал Лавров в интервью МИЦ «Известия».
Лавров отметил, что в выстраивании доверительных отношений необходимо искать компромиссы. Глава российского МИДа подчеркнул, что двусторонние связи Москвы и Пекина «вышли на беспрецедентно стратегический уровень». Он добавил, что «такие же принципы лежат в основе внешней политики КНР».