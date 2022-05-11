Лавров назвал причину продовольственной проблемы в мире Лавров заявил, что продовольственные проблемы в мире связаны с санкциями против России

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Действия России никаким образом не влияли и не могут влиять на продовольственную проблему в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с представителями властей Омана, передаёт ТАСС. Министр добавил, что причиной продовольственного кризиса послужили антироссийские санкции, введённые западными странам.

Наши действия никоим образом не влияли, не могут влиять на те проблемы, о которых сейчас упомянули и которые были созданы исключительно запретами, незаконными санкциями, которые были введены западными странами, — сказал глава дипломатического ведомства.

Лавров отметил, что власти Киева не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами.

Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что конфликт на Украине, засуха и последствия пандемии коронавируса могут привести к голоду во всём мире. Она отметила, что мировые цены на продовольствие выросли на треть и находятся на рекордном уровне. Шульце считает, что начнётся самый сильный продовольственный кризис со времён Второй мировой войны.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее заявил, что кризис на Украине может ввергнуть в нищету и голод свыше одной пятой части человечества. По его словам, пострадать могут около 1,7 млрд человек.

Украина в глобальном экспорте кукурузы имеет долю 16%, пшеницы — 12%, Россия на мировом рынке пшеницы занимает долю в 17%. В марте власти России ввели запрет до 31 августа 2022 года на вывоз зерновых культур из России в Евразийский экономический союз, а также сахара и сахара-сырца за пределы союза.