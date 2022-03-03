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Лавров назвал обязательный пункт в договорённостях России и Украины

Лавров: договорённости России и Украины должны включать пункт об уничтожении вооружений
14:00, 03 марта 2022
Лавров назвал обязательный пункт в договорённостях России и Украины Фото: unsplash.com
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Мирные договорённости России и Украины обязательно должны включать пункт об уничтожении угрожающих Москве вооружений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ. Второй раунд переговоров российской и украинкой делегаций должен состояться 3 марта.

Демилитаризация в этом смысле, в смысле уничтожения угрожающей нам инфраструктуры вооружений, будет доведена до конца, даже если мы подпишем мирную договорённость, она обязательно должна будет такой пункт включать, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что Москва не допустит, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на Россию.

Ранее Лавров выразил уверенность, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено. Он напомнил о том, что переговоры представителей РФ и Украины состоятся 3 марта. При этом у министра нет сомнений, что украинская делегация на переговорах получает сигналы от Вашингтона.

Позднее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что второй раунд переговоров России и Украины состоится в Брестской крепости. Ориентировочно они начнутся в 15:00.

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