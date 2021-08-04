Лавров назвал необоснованными выпады Запада против «Спутника V»

Выпады Запада против российских вакцин от коронавируса, в частности «Спутника V», являются необоснованными. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью KP.RU, которое опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и эксперты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи оперативно дают ответы на вопросы специалистов из Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Лавров указал, что представители Франции переводят вопрос вакцин в политическую плоскость. Эта позиция отличается от той, которую ранее высказывали в Париже.

Мы помним слова президента Эммануэля Макрона, что решение о регистрации российского препарата «будет основано не на политических, а на научных соображениях», — подчеркнул министр.

Глава МИД добавил, что эксперты ЕМА не высказывали претензий к «Спутнику V» и степени эффективности вакцины.

Ранее постпред РФ в Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Евросоюз политизирует вопрос признания российских вакцин. По его мнению, не исключено, что за этим стоит фармакологическое лобби. Дипломат отметил, что Запад политизирует не только вопрос производства вакцин от коронавируса, но и всё, что связано с Россией.