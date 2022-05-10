Лавров: ЕС утратил свою внешнюю политику, «целиком солидаризируясь с США»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз уже не имеет своей внешней политики и должность главы европейской дипломатии может быть вскоре упразднена из-за того, что ЕС «целиком солидаризируется» с теми подходами, которые навязывают США, заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Алжир 10 мая, передаёт ТАСС. Он подчеркнул, что Жозепу Боррелю, занимающему эту должность, необходимо помнить, что он является «главным дипломатом, а не военным руководителем в Европейском союзе».

Может быть, скоро мы увидим, что эта должность главного дипломата Евросоюза будет ликвидирована, потому что Евросоюз уже своей внешней политики практически не имеет, целиком солидаризируясь с теми подходами, которые навязывают Соединенные Штаты, — сказал министр.

Ранее в марте Лавров в интервью российским и иностранным СМИ заявил, что США подчинили себе Европу, как в своё время это пытались сделать Наполеон и Гитлер. По его словам, НАТО упорно стремится сохранить своё превосходство в любой сфере.