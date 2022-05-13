Латвия ввела санкции против российских актёров и режиссёров МИД Латвии внёс в чёрный список 102 россиян, среди которых есть известные актёры и режиссёры

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Министерство иностранных дел Латвии внесло в чёрный список 102 россиян, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевич в Twitter. В него вошли российские актёры, режиссёры и деятели культуры, Въезд в страну запрещен в том числе Николаю Бурляеву, Юрию Каре, Александру Панкратову-Чёрному, Борису Галкину и Александру Пашутину.

На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести 102 граждан в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок, — написал Ринкевич.

Ранее МИД Латвии объявил более 30 российских деятелей культуры нежелательными лицами.

Власти Великобритании ранее сегодня ввели санкции против олимпийской чемпионки 2004 года по художеcтвенной гимнастике Алины Кабаевой и бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы Очеретной.

Огрaничительные меры такжe приняты в отношении бабушки Кабаевой Анны Зацепилиной, двоюродных братьев главы государства — Игоря и Романа Пyтиных, Михаила Шеломова, а также против других его родственников и друзей. В частности, в санкционный список попали Михаил Путин, Виктор Хмaрин и Юрий Шамалов.