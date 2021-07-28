«Демонстрация голого зада»: экс-министр Латвии оценил отношения с Россией

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс охарактеризовал взаимоотношения нынешнего правительства Латвии с Россией как «демонстрацию голого зада» с обзываниями. Об этом сообщает РИА Новости.

Юрканс назвал политику Риги в отношении Москвы несостоятельной. Бывший министр вспомнил времена, когда диалог между обеими странами был на хорошем уровне.

В те годы, когда Ельцин приезжал в Таллин после кровавых событий в Вильнюсе и призывал русских солдат не стрелять в балтийцев — это одна история. У нас был тогда с Россией медовый месяц, — заявил экс-министр.

По его словам, затем Латвия приняла закон о гражданстве, который разделил жителей страны на граждан и неграждан, что охладило ситуацию. Кроме того, Юрканс отметил, что после отставки Ельцина сближение Риги и Москвы зависело от того, потеплеют или нет отношения между Москвой и Вашингтоном. При этом проблемы начались после того, как в 2007-м Владимир Путин заявил в Мюнхене, что Россия не хочет жить в однополярном мире.

Ранее мэру Риги Мартиньшу Стакису запретили въезд в Россию. Это решение было принято после инцидента с государственным флагом РФ, произошедшего во время чемпионата мира по хоккею — 2021.