Лаборатория в Бразилии отказалась клинически испытывать «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/275856be-b9d8-11eb-8d15-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бразильская лаборатория União Química, которая собирается выпускать вакцину «Спутник V», отказалась проводить её клинические испытания, сообщает санитарный регулятор Anvisa.

Четвёртого мая компания União Química Farmacêutica направила запрос о выходе из процесса клинических испытаний вакцины «Спутник V». Запрос поступил по истечении 120-дневного периода, отведённого на выполнение требований Anvisa, — отмечается в сообщении регулятора.

В Anvisa пояснили, что испытания российского «Спутника V» не связаны с запросом на экстренное использование вакцины в Бразилии.

Ранее стало известно, что четвёртая вакцина от коронавируса в России будет запущена в оборот в скором времени. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что в стране удалось быстро создать три собственных эффективных препарата от COVID-19.