Kyodo: в проекте заявления G20 есть осуждение России и критика санкций

Фото: Wang Yiliang/Global Look Press

В процессе подготовки итогового коммюнике одни страны «Большой двадцатки» осудили РФ в связи с проведением спецоперации на Украине, в то время как другие раскритиковали антироссийские санкции, сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на официальный источник. Какие конкретно страны выступают с той или иной риторикой, собеседник не рассказал.

Некоторые страны согласились раскритиковать Россию <...> в заявлении, но некоторые государства пытались сослаться на оппозицию санкциям против Москвы. G20 удалось принять заявление, — говорится в публикации.

Ранее издание Financial Times писало, что страны G20 смогли договориться об итоговом коммюнике саммита, в котором содержится осуждение России в связи с военными действиями на Украине и отрицается «эпоха войны». Как заявляют авторы текста, итоговое заявление было согласовано странами Запада, Россией и Китаем после длительных переговоров между официальными лицами.

Президент Индонезии Джоко Видодо на открытии саммита «Большой двадцатки» заявил, что ради будущих поколений необходимо «закончить войну». По его словам, на участниках саммита лежит ответственность перед людьми всего мира. Во вступительном слове перед первой сессией саммита он отметил, что мир столкнется с проблемами, если войну не закончить. При этом Видодо ни разу не назвал какой-либо конкретный вооруженный конфликт.