Kyodo: убийца Абэ ранее пытался покончить жизнь самоубийством

Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ 41-летнй Тэцуи Ямагами ранее предпринимал попытку покончить с собой, сообщил в интервью Kyodo его дядя. По его словам, это произошло во время службы Ямагами в военно-морских силах самообороны.

По словам дяди, Ямагами пытался покончить с собой в 2005 году, когда он был членом морских сил самообороны, поскольку хотел, чтобы его брат и сестра получили выплату по страхованию жизни, — говорится в сообщении.

Как объяснил дядя Ямагами, мать мужчины вступила в «Церковь объединения» в 1991 году и пожертвовала религиозной организации около 100 млн иен ($720 тысяч) от продажи земли и недвижимости и от страховки после смерти мужа, покончившего с собой. В 2002 году женщина объявила себя банкротом.

Ямагами считал, что это обстоятельство разрушило его семью и будущее. Из-за этого он не смог поступить в престижный университет, после чего записался в военно-морские силы самообороны Японии.

Ранее преступник признался полиции, что ненавидит организацию на протяжении 20 лет и считает Абэ связанным с «Церковью объединения». К такому выводу Ямагами пришел из-за того, что экс-премьер в 2021 году направил приветственное послание организации, дружественной этой церкви.

Утром 8 июля Ямагами дважды выстрелил из самодельного оружия в экс-премьера в городе Нара, когда тот выступал в поддержку Либерально-демократической партии. По словам медиков, политика ранили в шею и сердце, в результате чего началось внутреннее кровотечение, спустя несколько часов он умер в больнице.

Ранее подозреваемому в убийстве экс-премьера Ямагами предъявили обвинение в убийстве. Сообщается, что он проживает в городе Нара и официально нигде не работает.