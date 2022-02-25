Kyodo: ЕС обсуждает с Японией возможность дополнительных поставок СПГ

Власти Японии проводят консультации со странами ЕС по поводу дополнительных поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу на фоне ситуации на Украине. Детали переговоров пока неизвестны, сообщает Kyodo.

Агентство отмечает , что сейчас неизвестны объемы и сроки поставок СПГ, нет ясности и по вопросу, какой газ Токио собирается поставить в Европу — из своих резервов или перенаправит закупленные в третьих странах объёмы.

Япония в феврале перенаправила в Европу и США часть СПГ, который получатели получат ещё до весны. Японский премьер-министр Фумио Кисида 25 февраля в парламенте заявил о том, что Токио не испытывает проблем с нехваткой объёмов и СПГ, и нефти.

Ранее стало известно, что в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 17 февраля оставалось менее 5% запасов, подсчитали в «Газпроме». Таким образом, хранилища опустели более чем на 95% от общего объёма, закачанного туда летом газа. По сравнению с прошлым годом объём активного газа в европейских подземных хранилищах меньше на 21%, или на 8,3 млрд куб. м.