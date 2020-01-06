Кувейт опроверг информацию, которую публиковали СМИ, о предоставлении США базы для удара по территории Ирака, в результате чего погиб иранский военачальник Касем Сулеймани.
Что касается циркулирующей в некоторых СМИ и социальных сетях ошибочной информации об использовании военных баз Кувейта для нанесения ударов по определённым целям в одной из стран-соседей, то командование генеральным штабом ВС Кувейта категорически опровергает эти сообщения и подтверждает, что кувейтские базы не использовались для совершения этих операций, — сообщает командование Вооружёнными силами Кувейта в Twitter.
1 تعليقا على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد دولة الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار تنفي #رئاسة_الأركان العامة للجيش نفيا قاطعا صحة هذه الأخبار
Причиной к обострению отношений между Багдадом и Вашингтоном стала американская военная операция в Ираке. Во время неё погибли командир иранского спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.
Как ранее писал NEWS.ru, власти Ирака начали разработку механизма по выводу иностранных войск (в частности, войск Соединённых Штатов) из страны.