https://static.news.ru/photo/603b70ca-307b-11ea-be09-fa163e074e61_660.jpg Фото: KuwaitArmyGHQ/twitter.com

Кувейт опроверг информацию, которую публиковали СМИ, о предоставлении США базы для удара по территории Ирака, в результате чего погиб иранский военачальник Касем Сулеймани.

Что касается циркулирующей в некоторых СМИ и социальных сетях ошибочной информации об использовании военных баз Кувейта для нанесения ударов по определённым целям в одной из стран-соседей, то командование генеральным штабом ВС Кувейта категорически опровергает эти сообщения и подтверждает, что кувейтские базы не использовались для совершения этих операций, — сообщает командование Вооружёнными силами Кувейта в Twitter.

1 تعليقا على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد دولة الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار تنفي #رئاسة_الأركان العامة للجيش نفيا قاطعا صحة هذه الأخبار — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) January 5, 2020

Причиной к обострению отношений между Багдадом и Вашингтоном стала американская военная операция в Ираке. Во время неё погибли командир иранского спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Ирака начали разработку механизма по выводу иностранных войск (в частности, войск Соединённых Штатов) из страны.