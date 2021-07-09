МИД Украины упрекнул НАТО из-за России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил НАТО в том, что Альянс прислушивается к мнению России в вопросе членства Киева в организации. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вильнюсе, трансляция которой велась на странице МИД Литвы в Facebook.

Кулеба отметил, что с одной стороны, Киев слышит заявления о том, что Россия не имеет права голоса во взаимоотношениях Украины и НАТО.

В то же время мы слышим за закрытыми дверями и выключенными микрофонами, что это не лучшее время для евро-атлантической интеграции Украины, поскольку «мы должны считаться с Россией», — отметил глава МИД Украины.

Комментируя подобную политику НАТО, Кулеба призвал Альянс не упрекать Киев в недостатке реформ. Он подчеркнул, что на Украине уже многое сделано, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

Ранее спецпредставитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай рассказал, что проведение реформ не гарантирует Украине вступление в Альянс. Он подчеркнул, что реформы важны, но выполнения поставленных условий недостаточно для того, чтобы стать полноправным членом НАТО. Готовность к вступлению в Альянс должна быть не только у Украины — сам блок должен быть готов к расширению.