Кулеба рассказал о дальнейших действиях Киева в отношении Саакашвили

Украина постоянно поддерживает контакт с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который был задержан на родине 1 октября. Киев работает над механизмом дальнейших действий в отношении политика. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что Украина может продвигаться в отношении дела Саакашвили не только путем запроса на экстрадицию.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. После задержания он объявил голодовку, выразив несогласие с обвинениями и посчитав себя политзаключённым. У себя на родине экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел. Саакашвили был заочно осуждён по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трём годам лишения свободы, во втором — к шести.

Ранее адвокат политика Бека Басилая заявил, что состояние Саакашвили постепенно ухудшается, у него отекли ноги. Личный врач экс-президента Грузии ввиду отсутствия пропуска от администрации не может войти в камеру.