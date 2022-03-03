Кулеба ответил на вопрос о дате проведения очередных переговоров с Россией

Киев готов к проведению второго раунда переговоров с Россией, но не к принятию ультиматумов, сообщил на странице МИД Украины в Facebook глава ведомства Дмитрий Кулеба. По его словам, на настоящий момент неизвестно, когда состоится второй раунд переговоров с российскими делегатами.

Сейчас мы готовы к переговорам и дипломатии, но не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. <...> Когда пройдут очередные переговоры, на данный момент неизвестно, — сказал он.

Белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к организаторам встречи, заявил, что с украинской делегацией со вчерашнего дня нет связи. В связи с этим спрогнозировать точное время встречи невозможно, подчеркнул он.

Почти со всем составом украинской делегации нет связи, никакой, от слова «совсем». Телефоны отключены, то ли они находятся в бункере, то ли у них сел телефон, то ли легла мобильная связь, то ли они умышленно отключились, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз ранее заявил, что Минск готов организовать новую встречу переговорщиков России и Украины в любой момент. По его словам, главное — появление договорённости сторон о контактах. Представитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что «белорусская сторона подготовлена к любому развитию событий».

В понедельник, 28 февраля, прошли переговоры делегаций России и Украины. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что представители Украины и РФ нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев. Он рассказал, что руководство страны продолжит работу над переговорным процессом.