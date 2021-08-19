Кулеба назвал Крымский мост неразрешимой проблемой
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
10:24, 20 августа 2021
Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
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Ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, на данный момент практически неразрешима. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Новое время».
По его словам, проблема Крымского моста является одной из самых сложных и неразрешимых.
Потому что география полностью контролируется РФ — и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова, — подчеркнул Кулеба.
Глава МИД Украины добавил, что для Чёрного моря необходима новая стратегия стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии, иначе Россия будет доминировать в регионе.
Ранее на Украине завершились государственные испытания «Нептуна». Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что ракетный комплекс приняли на вооружение. Оружие якобы способно «противодействовать российской агрессии» в акватории Чёрного и Азовского морей и даже может «уничтожить» Крымский мост.