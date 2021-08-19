Кулеба назвал Крымский мост неразрешимой проблемой

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Президент России Владимир Путин во время встречи со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве выступил против военного присутствия США в странах Центральной Азии. Как сообщает The Wall Street Journal, об этом заявил бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.

Как сообщается, у США были планы размещения беспилотных летательных аппаратов и других сил по борьбе с терроризмом в граничащих с Афганистаном странах. Однако Россия выступила против такого решения. Данная проблема...