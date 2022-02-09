Кулеба: Макрон не привёз в Киев конкретных предложений

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон не обсуждали вопрос внеблокового статуса Украины во время переговоров в Киеве во вторник. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Его слова передаёт ТАСС.

Вопрос отказа Украины от евро-атлантических стремлений вчера на встрече Зеленского и Макрона не поднимался, — сказал он.

По словам Кулебы, Макрон приехал в Киев не с конкретными предложениями, а с идеями. Он ничего не навязывал украинской стороне на переговорах со своим коллегой Владимиром Зеленским, добавил министр.

Мы пребываем в той фазе, когда стороны, общаясь друг с другом, пытаются максимально понять границы допустимых компромиссов и шагов, чтобы вывести ситуацию из тупика, — заявил Кулеба.

Ранее Кулеба отверг возможность выполнения минских договорённостей на условиях России, поскольку они подразумевают прямой диалог между Киевом и Донбассом. Он добавил, что Запад также не может диктовать Украине, как выполнять соглашения.