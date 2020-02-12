США продолжают давить на Кубу. В середине января было анонсировано решение Госдепартамента о запрете авиасообщения со всеми кубинскими городами, кроме Гаваны, и ограничении на количество полётов, вступающее в силу 10 марта. Это попытка обрубить один из двух источников валюты кубинского режима — туризм. На очереди второй и более важный — экспорт врачей. По разным оценкам , кубинские доктора за рубежом обеспечивают казне от $6,3 млрд до $11 млрд ежегодно. Как Острову Свободы удалось создать «армию в белых халатах» и сколько они зарабатывают — в материале NEWS.ru.

Если при президенте Бараке Обаме отношения Штатов с Кубой заметно потеплели, то сменивший его Дональд Трамп с самого начала взял курс на конфронтацию с Гаваной. Одна из возможных причин такого жёсткого подхода в том, что в его избрании на пост лидера большую роль сыграли голоса штата Флорида. Там проживает обширная кубинская диаспора, и подавляющее большинство из них ненавидит режим Кастро. На носу у Трампа очередные выборы, и голоса жителей этого штата снова придутся как нельзя кстати, поэтому его администрация анонсирует всё новые меры давления на Кубу.

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Вашингтоне прекрасно представляют себе, какую большую услугу врачи оказывают режиму. Около 50 тысяч кубинских медиков в данный момент работают в примерно 60 странах мира, принося в казну как минимум $6,3 млрд. Это главный источник валюты для правящего режима, превосходящий даже туризм. На него приходится 60% его иностранных доходов.

Большую часть заработка «экспортных» врачей власти страны кладут себе в карман, но даже то, что остаётся в руках докторов, в разы больше их зарплат на Кубе. Как сами медработники рассказали The Guardian, правительство Бразилии платило им $6 тысяч (381 тысячу рублей) в месяц, из которых им позволяли оставлять себе $1,5 тысячи (95 тысяч рублей). На Кубе же зарплаты их коллег составляют $50 в месяц. Поэтому кубинцы с готовностью отправляются в зарубежные командировки и редко жалуются на условия труда, зная, что, находясь за границей, могут радикально улучшить положение своей семьи. Однако правозащитники и власти США считают, что Гавана сделала из них рабов.

Режим Кастро посылает до 50 тысяч кубинских медицинских специалистов за рубеж для работы в жёстких условиях, — написал в Twitter заместитель госсекретаря США Майкл Козак. — Историй о правонарушениях предостаточно. Режим забирает себе 75% зарплат докторов и использует их, чтобы поддерживать союзные режимы.

США с недавнего времени активно борются за то, чтобы перекрыть этот канал доходов Гаваны. Так, после того как в Бразилии и Боливии на смену левым правительствам пришли правые политики, союзные Вашингтону, из этих стран кубинских докторов попросили. Первыми в 2018 году из Бразилии были высланы 8 300 медиков. В конце 2019 года вслед за свергнутым президентом Эво Моралесом Боливию покинули 700 их коллег.

hutchison/Global Look Press

Однако маловероятно, что Соединённым Штатам удастся добиться высылки всех десятков тысяч «солдат в белых халатах». В основном Куба поставляет их в страны Африки и островные государства в Тихом океане. Без помощи высококвалифицированных и относительно недорогих иностранных специалистов их системы здравоохранения значительно пострадают, так как сами медиков они почти не обучают. Даже бразильцы ощутили последствия высылки врачей: кубинцы участвовали в программе помощи коренным народам, живущим в отдалённых районах Амазонии, и лечили бесплатно, живя на зарплаты от бразильского правительства. Не каждый бразильский медработник готов добровольно лезть в такую глушь.

Я никогда не чувствовала, что меня эксплуатируют, — поделилась с The Guardian доктор Янет Росалес, вернувшаяся на Кубу после двух зарубежных командировок. — С другой стороны... мы не со всем были согласны. Мы работали, и вдали от дома. Конечно, мы должны были помогать стране, мы были там благодаря правительству, но мы не согласны с тем, что оставалось у нас на руках. Справедливо было бы делить заработок поровну.

Куба начала активно обучать врачей сразу после революции 1959 года. Социалистические идеалы Фиделя Кастро подразумевали бесплатное образование и качественное здравоохранение. Эти две сферы страна и начала развивать в первую очередь, довольно быстро подготовив множество квалифицированных специалистов. В 1963 году они впервые отправились за рубеж в рамках помощи народу Алжира в борьбе против империализма. Проще говоря, именно кубинские медики заменили уехавших оттуда французских специалистов после получения государством независимости в 1962-м.

В такой политике кроме альтруизма было и стремление заработать себе хорошую репутацию на международной арене: после революции Куба с подачи США столкнулась с изоляцией и стремилась выйти из неё за счёт гуманитарных миссий. Постепенно в экспорте врачей становилось всё меньше идеологии и всё больше прагматизма. Социализм оказался не слишком эффективной экономической моделью, а после развала Советского Союза Остров Свободы лишился главного международного спонсора. В сложившихся условиях проценты с доходов кубинских докторов за рубежом стали одной из главных подпорок режима.

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иностранные государства платят Кубе за медиков не только деньгами. В охваченной кризисом Венесуэле до сих пор работают около 21 тысячи кубинских врачей. Но Каракас отдаёт долг не валютой, а нефтью. Самостоятельно Куба покрывает только 40% своих потребностей в чёрном золоте, поэтому богатая этим сырьём Венесуэла, к тому же находящаяся под властью социалистического режима, выглядит для неё как идеальный союзник.

Несмотря на неоднозначную репутацию на Западе, кубинские врачи внесли большой вклад в борьбу с последствиями землетрясения на Гаити, с лихорадкой Эбола и с другими международными кризисами. Гавана предлагала своих специалистов и в помощь США, когда они столкнулись с ураганом Катрина в 2005 году, но инициатива была отклонена.