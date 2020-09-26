Кто вернёт Армению и Азербайджан к политическому диалогу

Обострение между Азербайджаном и Арменией привлекает внимание всё большего числа внешних игроков. Помимо России, выступающей в роли медиатора между Баку и Ереваном, о себе заявили США и Иран. При этом, как отмечают в экспертном сообществе, нельзя забывать и о роли Турции, которая традиционно поддерживает Азербайджан, сохраняя партнёрские отношения с РФ. Однако главным регулятором в Закавказье по-прежнему остаётся Москва.

В результате боевых действий, начавшихся 27 сентября, вооружённые силы Азербайджана взяли под контроль несколько сёл на Физулинско-Джабраильском направлении, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

В ходе контрнаступательной операции освобождены ряд сёл, долгие годы находившихся под армянской оккупацией. В частности, сёла Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Йухары Абдулрахменлы Физулинского района, Джабраильского района — Боюк Мярчанлы и Нюзгяр освобождены, — заявил спикер.

Позднее стало известно, что вооружённые силы Азербайджана также взяли Физули и Кельбаджар. Армянская сторона опровергает продвижение азербайджанских ВС в ходе контрнаступления, однако периодически в сводках из Еревана проскальзывают сообщения, подтверждающие информацию о сдаче населённых пунктов.

РИА Новости

Эскалация не осталась без внимания зарубежных акторов. Президент США Дональд Трамп и его соперник на грядущих выборах Джо Байден уже заявили об обеспокоенности происходящим в регионе. По словам американского лидера, Вашингтон рассматривает опции прекращения конфликта. Примерно с тех же позиций выступил и традиционный противник США на Ближнем Востоке — Иран. Официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде призвал положить конец очередному витку эскалации и объявил о готовности Исламской Республики использовать все свои возможности для прекращения огня в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

Несмотря на громкие заявления из Тегерана и Вашингтона, влияние их на противостояние между Арменией и Азербайджаном на данный момент не является определяющим, отметил в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.

Несмотря на то, что Иран имеет партнёрские отношения и граничит и с Арменией, и с Азербайджаном, реальных рычагов для воздействия на этот конфликт у Тегерана нет. Собственно говоря, иранские власти никогда не пытались занимать активную позицию в этом противостоянии. Тегерану крайне важно, чтобы ни в Армении, ни в Азербайджане не сложились предпосылки для размещения вооружённых сил, которые могли бы быть использованы против иранской стороны, — в плане разведки и прямых боевых действий. Александр Караваев научный сотрудник Института экономики РАН научный сотрудник Института экономики РАН

По мнению аналитика, определённую роль может сыграть и европейский фактор — за счёт того, что в странах ЕС, в первую очередь, во Франции, сильны позиции этнических диаспор. В 2008 году Николя Саркози, занимавший тогда пост президента Франции, выступил инициатором урегулирования между Москвой и Тбилиси, и с тех пор позиции Парижа в Закавказье достаточно крепки. При Франсуа Олланде это направление не было приоритетным для властей Франции, но новый лидер Эммануэль Макрон придал ему новый импульс. Однако, хотя Париж и является «технологическим донором» и для Армении, и для Азербайджана, он всё равно ещё пока не может выступать в роли регионального «полицейского» — рычагов влияния, равноценных российским, у французов нет, подчёркивает Караваев.

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Показательно и поведение властей Армении, которые при обострении первым делом пытаются связаться с Кремлём.

При Путине доктрину отношения России к Нагорно-Карабахскому конфликту можно свести к следующему определению: это война между двумя друзьями Кремля, которые для РФ приблизительно равнозначны на ближнем периметре. Когда идёт такое противостояние, у Москвы есть две опции. Первая — помогать каждому партнёру по отдельности. Вторая — выступать в роли миротворца. Россия пока удачно пользуется обоими вариантами, — cчитает аналитик.

Вопрос в том, насколько эта формула приемлема для Баку и Еревана. Учитывая, что Азербайджан нарастил возможности для производства оружия, зависимость его оборонного комплекса от России, хотя и не исчезает, но снижается. Ильхам Алиев за почти 17 лет нахождения у власти получил большую внутреннюю свободу для принятия решений по Нагорно-Карабахскому конфликту, что демонстрирует сентябрьское контрнаступление.

Азербайджан сегодня ощущает себя достаточно сильным, чтобы вести боевые действия дольше, чем это происходило ранее, отмечает Караваев, — для активизации переговорного процесса, от которого пытается отказаться Ереван. Что же касается роли США, то для Вашингтона Нагорно-Карабахский конфликт по-прежнему — периферийный. Таким образом, решение вопроса деэскалации в Закавказье по-прежнему завязано на посреднические усилия Москвы и на то, какие решения найдёт российское руководство.