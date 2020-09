Кто вернёт Армению и Азербайджан к политическому диалогу

В результате боевых действий, начавшихся 27 сентября, вооружённые силы Азербайджана взяли под контроль несколько сёл на Физулинско-Джабраильском направлении, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

Позднее стало известно, что вооружённые силы Азербайджана также взяли Физули и Кельбаджар. Армянская сторона опровергает продвижение азербайджанских ВС в ходе контрнаступления, однако периодически в сводках из Еревана проскальзывают сообщения, подтверждающие информацию о сдаче населённых пунктов.

Эскалация не осталась без внимания зарубежных акторов. Президент США Дональд Трамп и его соперник на грядущих выборах Джо Байден уже заявили об обеспокоенности происходящим в регионе. По словам американского лидера, Вашингтон рассматривает опции прекращения конфликта. Примерно с тех же позиций выступил и традиционный противник США на Ближнем Востоке — Иран. Официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде призвал положить конец очередному витку эскалации и объявил о готовности Исламской Республики использовать все свои возможности для прекращения огня в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

Несмотря на громкие заявления из Тегерана и Вашингтона, влияние их на противостояние между Арменией и Азербайджаном на данный момент не является определяющим, отметил в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.

По мнению аналитика, определённую роль может сыграть и европейский фактор — за счёт того, что в странах ЕС, в первую очередь, во Франции, сильны позиции этнических диаспор. В 2008 году Николя Саркози, занимавший тогда пост президента Франции, выступил инициатором урегулирования между Москвой и Тбилиси, и с тех пор позиции Парижа в Закавказье достаточно крепки. При Франсуа Олланде это направление не было приоритетным для властей Франции, но новый лидер Эммануэль Макрон придал ему новый импульс. Однако, хотя Париж и является «технологическим донором» и для Армении, и для Азербайджана, он всё равно ещё пока не может выступать в роли регионального «полицейского» — рычагов влияния, равноценных российским, у французов нет, подчёркивает Караваев.

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com