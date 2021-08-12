Крупному городу мира предсказали затопление

Центр Лондона может уйти под воду к 2030 году. Об этом сообщает The Independent.

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) создало изображение с указанием районов, попавших в зону риска затоплений. Согласно этой онлайн-карте, обширные участки Лондона оказались уязвимы для повышения уровня воды. Через 10 лет эти районы могут столкнуться с угрожающе частыми наводнениями и даже могут регулярно находиться под водой.

Ранее NASA создало программу, которая способна прогнозировать масштабные природные изменения. Она поможет человечеству жить в новых климатических условиях. Онлайн-карта всего мира при использовании данных со спутника показывает изменения уровня моря в разных частях света. Данный принцип прогнозирования погоды является инновационным и способен с большей точностью определять количество погодных параметров, пригодных для прогнозирования.

В последнее время в различных частях света увеличилось число наводнений и лесных пожаров. В Организации Объединённых Наций (ООН) предрекли климатический апокалипсис. Там считают, что изменения, происходящие на Земле, более не могут описываться нейтральным понятием «глобальное потепление», лучше подходит определение «климатический хаос». Эти сведения основаны на анализе более 14 тысяч точечных исследований, которые по совокупности фактов рисуют апокалиптическую перспективу для человечества на ближайшие десятилетия.