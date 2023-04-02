Крупные иностранные авиакомпании стали принимать российские кредитки «Известия»: Air Arabia и Emirates стали принимать российские карты Visa и Masterсard

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупные авиаперевозчики стран ближнего Востока, такие как Air Arabia, Fly Dubai и Emirates, стали принимать российские карты Visa и Mastercard для оплаты билетов, сообщают «Известия». Для того чтобы оплатить перелет у первых двух компаний, необходимо запросить у техподдержки ссылку на проведение транзакции через Систему быстрых платежей (СБП), уточняется в публикации.

Отмечается, что платеж будет проводиться через представителя авиакомпании в России. За оплату через СБП будет сниматься дополнительный сбор, у Air Arabia — 6% от стоимости билета, у Fly Dubai — две тысячи рублей. При этом представители компаний подчеркивают, что при оплате заказа картой «Мир» могут произойти сбои в системе.

Для того чтобы приобрести билет на рейс авиакомпании Emirates, необходимо запросить QR-код в столичном офисе фирмы, после чего через техподдержку забронировать билет. В компании уточняют, что подтверждение покупки может занять несколько суток. При бронировании билета таким способом будет взиматься дополнительный сбор в размере полутора тысяч рублей с одного человека.

Ранее министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи заявил, что банковские платежные системы ближневосточного государства и России уже соединены друг с другом. В скором времени они смогут открывать счета компаниям обеих стран и совершать платежи без использования системы SWIFT.