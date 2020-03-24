https://static.news.ru/photo/0db4902e-6e5c-11ea-b647-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Работы по дезинфекции завершились на круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого произошла вспышка коронавируса нового типа.

По данным агентства Kyodo , 25 марта судно покинет порт Иокогама в Японии, где оно находилось на карантине.

Ранее NEWS.ru писал, что половина из заразившихся коронавирусом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess не имели симптомов заболевания на период тестирования. Всего инфекция была выявлена у 712 человек. У 331 из них заболевание протекало без каких-либо видимых признаков. При этом следы вируса были обнаружены на различных поверхностях в каютах как у тех, кто демонстрировал наличие симптомов, так и у тех, у кого они отсутствовали.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся туда 3 февраля. На его борту находились 3,7 тысячи человек из различных стран, в том числе России. В течение двух недель после прибытия в порт они оставались на борту на карантине. В результате вспышки заболевания скончались 10 человек.

На сегодняшний день коронавирусом в мире заражены более 422 тысяч человек, 18,9 тысячи умерли, свыше 108 тысяч выздоровели. В России зафиксировано 495 случаев заболевания. Выписаны по выздоровлению 22 человека.