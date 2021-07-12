Кровь жителей Ухани изучат для поиска источника происхождения COVID

Американский телеканал CNN со ссылкой на представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что китайские эксперты готовятся в ближайшее время изучить образцы крови жителей Ухани за конец 2019 года в рамках выяснения происхождения коронавируса.
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В конце октября — начале ноября ограничения будут сняты и специалисты смогут приступить к изучению биоматериалов. Образцы крови могут содержать антитела, которые подтвердили бы заболеваемость коронавирусом.
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