«Криминал по отношению к гражданам»: эксперт о газовой стратегии ЕС Эксперт по энергетике Демидов назвал газовую стратегию ЕС криминалом по отношению к своим гражданам

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Газовая стратегия Евросоюза является «откровенным криминалом по отношению к гражданам», заявил аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов в беседе с NEWS.ru. По его словам, заявления европейских чиновников о заполненности хранилищ на 90–95% не смогут решить проблему нехватки газа.

Тут надо понимать, что весь объем газовых хранилищ в Европе вмещает в себя 80 млрд кубометров газа. В связи с этим заявления европейских чиновников о заполненности хранилищ на 90–95 % не решают проблему, так как потребление Европы в отопительный период составляет около 300 млрд кубов газа, — отметил Демидов.

Эксперт добавил, что даже при условии тотальной экономии Евросоюз сможет снизить этот показатель до 250 млрд кубометров газа. Тогда, по мнению специалиста, потребность в газе составит минимум 50 млрд кубометров в месяц при условии, что полная загруженность хранилищ — всего 80 млрд кубометров. Демидов добавил, что реально можно рассчитывать на 16 млрд кубометров топлива в месяц на всех.

Исходя из этого приходит понимание, что это просто сказки, рассчитанные на простого обывателя. И говорить о спасении ЕС в данных конкретных условиях можно только при условии практически полной остановки промышленности, — заключил Демидов.

Согласно данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, скорость закачки газа в подземные хранилища Европы выросла в минувшие выходные. По состоянию на конец дня 2 октября регион вплотную подошел к уровню заполненности в 90%. На тот момент в хранилищах находилось 96,53 млрд кубометров газа (89,32%). При этом в Бельгии все мощности заполнены на 100%.

Ранее данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы показали, что отбор из подземных хранилищ газа в Европе впервые превысил закачку с момента завершения в регионе отопительного сезона, который приходится на конец марта — начало апреля.