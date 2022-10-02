Уровень отбора газа из ПХГ стран Евросоюза превысил закачку

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Подземное хранение газа

Отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе впервые превысил закачку с момента завершения в регионе отопительного сезона, который приходится на конец марта — начало апреля, согласно неуточненным данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe). Показатель перешел в минус, поскольку ПХГ в Бельгии, являющимся одним их наиболее маленьких по объему в регионе, был опустошен за день. При этом 16 из 18 стран союза, имеющих хранилища, продолжают закачку.

Совокупный объем ПХГ в Евросоюзе составляет примерно 110 млрд «кубов», сейчас в них около 95,3 млрд кубометров газа. Целевой уровень заполненности хранилищ в 80% уже превысили 13 из 18 стран ЕС, в которых есть ПХГ. Из них порог в 90% перешагнули ФРГ, Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Испания, Португалия, Хорватия, Дания и Швеция. Дальше всего от цели Латвия, где хранилища заполнены лишь на 52,54%.

Ранее президент инвестиционной компании Teucrium Сэл Гилберти заявил, что Европу без поставок российского газа ожидает тяжелая зима и суровое будущее. Он отметил, что общий спрос на газ зимой выше, чем общий уровень его добычи, а летом наоборот.

Жилищные товарищества во Франции ранее задумались об отказе от централизованного отопления домов из-за высоких тарифов на газ. Так, в Ницце собственники одного из товариществ обратились к жителям с предложением обсудить тему отопления дома нынешней зимой. Понимая, что не смогут расплатиться, многие жильцы отказались от закупки топлива по обновленному тарифу.